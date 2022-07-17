ولادة مجموعة جديدة للأدوية .. اكتتاب "هاليون" الأكبر في أوروبا خلال عقد

يستعد المختبر البريطاني "جلاكسو-سميث-كلاين" (جي إس كي) لفصل نشاطه الخاص بالمنتجات الاستهلاكية للعناية الصحية بهدف تحفيز مبيعاته التي ستتركز على المستحضرات الصيدلانية الحيوية، ما سيؤدي إلى ولادة المجموعة العملاقة الجديدة "هاليون".

وبحسب "الفرنسية"، ستدرج هذه المجموعة الجديدة، ثمرة مشروع رائد لإيما والمسلي التي تولت إدارة "جلاكسو-سميث-كلاين" في 2017، في بورصة لندن اليوم في أكبر اكتتاب عام خلال العقد الجاري في سوق المال هذه وربما في أوروبا، على حد قول سوزانا ستريتر، المحللة في "هارجريف لانسداون".

وقدرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء المالية قيمة هذا الاكتتاب بـ40 مليار جنيه استرليني، متقدما بذلك على شركة المناجم السويسرية "جلينكور" التي دخلت البورصة البريطانية في 2011 باكتتاب قدره 38 مليار جنيه.

وسيحصل المساهمون في "جي إس كي" التي تملك 68 في المائة من الكيان الجديد، على سهم واحد من "هاليون" مقابل كل سند ملكية في المختبر البريطاني.

وعند تقسيمها، ستحصل "جي إس كي" على أكثر من سبعة مليارات جنيه من أرباح فرعها، التي ستبقي على 6 في المائة منها مبدئيا، قبل الانسحاب تدريجيا منه.

وقالت مجموعة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، التي تمتلك نسبة الـ32 في المائة المتبقية، إنها ستنسحب في نهاية المطاف من المجموعة للتركيز على استراتيجيتها الخاصة بـ"الأدوية واللقاحات المبتكرة".

أكدت والمسلي مرارا أن هذه العملية هي "أكبر تطور تشهده (جي إس كي) منذ 20 عاما وسيسمح بإطلاق قدراتها وقدرات (هاليون) معا".

وقال كيث باومان المحلل في مجموعة "إنتراكتيف إينفستر" إن جي إس كي كانت "أقل نجاحا من منافسيها مثل أسترازينيكا في الأعوام الأخيرة".

في الواقع لم يرتفع سعر سهم المجموعة سوى 6 في المائة في الأعوام الخمسة الماضية، بينما ارتفع سعر سهم منافستها أسترازينيكا أكثر من الضعف.

وكانت أسترازينيكا من أوائل المختبرات التي أطلقت لقاحا ضد كوفيد - 19، بينما تأخرت "جلاكسو-سميث-كلاين" بشكل كبير.

ويرى باومان أن هذا الانقسام سيكون كافيا ليرضي المستثمرين الذين ينتقدون أداء المختبر. وأوضح أن العملية ستسمح خصوصا "بتقييم مستقل" لقطاعات الأعمال و"تحميل الإدارة مسؤولية أكبر".

وستسعى "جي إس كي" إلى الاعتماد على الأدوية المتخصصة لدعم هدف نمو المبيعات أكثر من 5 في المائة هذا العام.

وفي إطار هذه الاستراتيجية الجديدة أطلقت مناورات كبرى. ففي نيسان (أبريل) استحوذ لقاء 1.9 مليار دولار على شركة "سييرا أونكولوجي" المتمركزة في كاليفورنيا والمتخصصة في علاجات الأشكال النادرة من السرطان.

وفي نهاية أيار (مايو) اشترى شركة أفينيفاكس الأمريكية للأدوية الحيوية، "الرائدة في تطوير فئة جديدة من اللقاحات"، خصوصا ضد المكورات الرئوية مقابل 3.3 مليارات دولار.

بعد تراجع في ذروة الوباء، شهدت مبيعات المجموعة انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري، في المستحضرات الصيدلانية الحيوية أو في منتجاتها الاستهلاكية.

وهذا نبأ سار لـ"هاليون" بعدما شهد قسم المجموعة للعناية الصحية للمستهلك "جي إس كي كوسيومر هيلثكير" ارتفاع أرباحه الصافية أكثر من الضعف على مدى عامين في 2021 إلى 1.4 مليار جنيه استرليني.

وترى سوزانا ستريتر أن مبيعات وهوامش أرباح هذا القسم الموجود في 100 دولة ويضم سلسلة من العلامات التجارية العالمية، يمكن أن يستفيد من إعادة التركيز على النشاط الاستهلاكي.

وأثارت الشراكة بين "جي إس كي" و"فايزر" أخيرا اهتمام المجموعة العملاقة للصناعات الغذائية والصحية "يونيلفر" التي قدمت في كانون الثاني (يناير) عرض شراء بقيمة 50 مليار جنيه استرليني، رفضته "جي إس كي" معتبرا أن المبلغ ليس كافيا.

لكن ستريتر أوضحت أنه سيتعين على المجموعة الجديدة العمل على تحقيق توازن مع "تضخم تكاليفها الذي نجم عن صناعة السلع الاستهلاكية"، موضحة أيضا أن أرباحها يمكن أن تتأثر لأعوام مقبلة بعشرة مليارات جنيه من الديون موروثة عن "جي إس كي".