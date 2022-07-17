29 مليون يورو خسائر انقطاعات الكهرباء في جنوب إفريقيا يوميا

بعد أسابيع من انقطاع التيار الكهربائي لفترات متقاربة، تعاني الشركات الكبيرة والصغيرة في جنوب إفريقيا، ليس من حيث الإنتاجية فحسب، بل التكاليف أيضا، في حين كانت تفضل تعيين موظفين لتجاوز الأزمة التي أعقبت الوباء.

في أحد المشاريع المطلة على مدينة سويتو الضخمة بالقرب من جوهانسبرج، يقضم تشغيل المولد الذي يؤمن التيار الكهربائي جزءا كبيرا من الأرباح، وفق تصريحات ماسيشابا نونياني مديرة الموقع.

وقالت المديرة (33 عاما) ساخرة: "اعتقدنا أن كوفيد قد استنفذنا، لكننا الآن ندفع ثمن انقطاع الكهرباء لمدة ثماني ساعات من دون عائد"، مضيفة "أنه أمر ضار جدا ويؤثر في عائداتنا".

وتعاني البلاد انقطاعا في التيار الكهربائي، لكن تواتره ازداد في الآونة الأخيرة، وهذا الشهر، انقطع التيار الكهربائي مرات عدة يوميا ما بين ساعتين وأربع ساعات، في أسوأ معدل منذ أواخر 2019.

منذ ذلك الحين، تشهد البلاد انقطاعا يوميا في التيار الكهربائي وإن قل تواتره، ما أثر في مزاج السكان.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تكلف كل "مرحلة" من انقطاع التيار الكهربائي البلاد ما يعادل 29 مليون يورو يوميا، بحسب بيانات حكومية.

وبعد أعوام من سوء الإدارة والفساد، أصبحت الشركة العامة "إيسكوم" غير قادرة على إنتاج الطاقة الكافية لتلبية احتياجات البلاد. وتحتاج محطات الطاقة، العاملة بالفحم (80 في المائة من الكهرباء في جنوب إفريقيا) والمتهالكة، إلى الصيانة.

وعد إسماعيل فاسانيا، المحاضر في الاقتصاد بجامعة ويتواترسراند، أن التداعيات كارثية، موضحا أن "التقنين سيؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف، وبالتالي إلى انخفاض الإنتاج، وسينعكس هذا على الإنفاق، وسيضر بالنمو".

ورأى الخبير الاقتصادي أن اللجوء إلى شراء وتشغيل المولد يشكل تكلفة إضافية، ما يثني البعض عن إنشاء أعمالهم الخاصة أو عدم تشجيع الأجانب على الاستثمار.

وتبعات ذلك على توفير فرص العمل تثير القلق، خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 34.5 في المائة بسبب الآثار المدمرة لوباء كوفيد.

وقال الرئيس سيريل رامابوزا الجمعة في كلمة بثها التلفزيون "يكفي أن نتجول في شوارع مدننا وطرق قرانا لنرى بوضوح ويلات كوفيد على التوظيف".

كما تطرق رامابوزا إلى أزمة الطاقة قائلا: إنه سيعلن عن إجراءات "في الأيام المقبلة" دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، عد أن وجود منافسة في قطاع الطاقة، مع عديد من المشغلين التابعين للحكومة، كما هو الحال في دول مثل الصين، لن يكون "فكرة سيئة".

وأضاف "ينبغي أن نستخدم جميع الوسائل المتاحة ونزيل العقبات التنظيمية لتزويد الشبكة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن".

يدعو خبراء الطاقة وحتى شركة "إيكسوم" المثقلة بالديون، الحكومة إلى الاستثمار بسرعة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، باعتبارها الطريقة المثلى لسد فجوة الطاقة.

وعد فاسانيا أن "هذا من شأنه أن يدعم الشركات الصغيرة ويقلل من فقدان الوظائف"، إذا تحقق ذلك بسرعة كافية لتجنيبهم توقف أنشطتهم التجارية.

في سويتو، قالت نو نياني مديرة أحد المقاهي: إن موظفيها يغلقون الأبواب في وقت مبكر عندما يكون عدد الزبائن قليلا للحد من استهلاك المولد للديزل.

وأضافت "أنا قلقة للغاية بشأن استمرار عملنا، أخشى على موظفيي، ولا أعرف بمن سأحتفظ به منهم".

وتابعت "إذا كان الناس لا يعملون وليس لديهم دخل، فإن ذلك سيولد جملة من المشكلات الأخرى في بلد يعاني بالفعل ارتفاعا في معدل الجريمة".