الاتهامات تلاحق الحكومة الاتحادية الألمانية بعدم وجود خطة لتوفير بديل للغاز الروسي

اتهم ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الحكومة الاتحادية في برلين بأنها ليس لديها خطة مدروسة بخصوص توفير بديل للغاز الروسي.

وفي تصريحات صحافية أمس، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي: "تعلن دول أخرى عن إبرام عقود غاز مع دول، أما عندنا فلا شيء يحدث، لماذا إذن؟ كيف ومتى سيأتي الغاز؟".

ورأى زودر أن ما قدمته برلين بدلا من ذلك هو مسابقة للمزايدة في المقترحات الخاصة بكيفية تقشف الناس، ووصف فكرة إيواء كبار السن والمحتاجين "في قاعات دافئة خلال فصل الشتاء" بأنها فكرة "عبثية على نحو خاص، إذ إن توفير المساكن الدافئة يمثل المهمة المركزية للحكومة الاتحادية".

وصرح وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا في شرق ألمانيا بأنه يرى أنه من الضروري تأسيس فريق إدارة أزمات في ديوان المستشارية في ظل الاختناقات المحتملة في إمدادات الغاز في فصل الشتاء.

وقال أرمين شوستر "من أجل ضمان التنسيق مع الولايات والهيئات المختلفة بالحكومة الاتحادية، يجب إعادة إحياء فريق إدارة الأزمات بديوان المستشارية، الذي كان موجودا لمواجهة أزمة كورونا".

وأكد شوستر أنه من المهم أيضا بالنسبة للولايات الحصول من روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني أو من الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا التابعة له على "سيناريوهات محتملة" توضح طريقة مواجهة أي نقص في إمدادات الطاقة في الشتاء، وشدد على ضرورة ذلك كي يمكن تخطيط الإجراءات المناسبة من أجل حماية المواطنين.

من ناحية أخرى، طالب زودر بتمديد تخفيض الضريبة على الوقود وتأجيل دفع الرسوم الحكومية وتطبيق تخفيف جديد في قطاع النقل العام، وقال: "اقتراحي هو صرف تذكرة سنوية بقيمة 365 يورو لكل وسائل النقل العام في كل أنحاء ألمانيا".

وأضاف زودر أنه "يجب تمديد تخفيض الضريبة على الوقود طوال فصل الشتاء بأكمله، وإذا توفر بدل سكن لكل الأسر المعيشية بما في ذلك للمحالين إلى التقاعد أيضا، فإن ذلك سيساعد أغلبية الناس بشكل ملموس".

كما طالب بإعفاء المواطنين من دفع الرسوم الحكومية وقال: "أرى من الصواب التخلي عن كل زيادات الرسوم في كل أنحاء ألمانيا خلال فترة الأزمة أو حتى تخفيض هذه الرسوم".

وأعرب زودر عن اعتقاده بوجود حاجة ماسة إلى تخفيضات ضريبية، مؤكدا ضرورة تخفيض المعدلات المفروضة على ضريبة الدخل وإجراء تخفيض كبير على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والبنزين والتدفئة وكل المواد الغذائية وقال "ليس فقط على الخضار كما يريد حزب الخضر، بل على اللحوم والأسماك والحليب، فنحن لسنا جمهورية بروكلي في نهاية المطاف، وينبغي تمكين الألمان من تناول اللحوم أيضا".

إلى ذلك، قال كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا إنه يرى أنه من المحتمل أن تستقر أسعار الغاز في الوقت الحالي عند مستوياتها المرتفعة بالفعل التي شهدتها منذ بداية الحرب الروسية.

وأكد في تصريحات صحافية أمس، أنه لم يكن هناك قفزة كبيرة في الأسعار خلال هذا الأسبوع، على الرغم من إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1.

وقلصت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز بشكل واضح عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" في بحر البلطيق منذ حزيران (يونيو) الماضي، وبررت ذلك بنقص إحدى التوربينات، التي كانت تتم صيانتها في كندا.

ومنذ الإثنين الماضي توقف إمداد الغاز عبر نورد ستريم 1 بشكل تام بسبب أعمال صيانة، ومن المقرر أن تستمر هذه الأعمال حتى 21 يوليو الجاري.

وأعرب كثير من الساسة بالغرب عن تشككهم في أن روسيا ستستأنف توريد الغاز مرة ثانية عبر هذا الخط بعد ذلك.

وقال مولر إنه في حالة مواجهة نقص في الغاز، سيتعين على ألمانيا التصرف بشكل تضامني تجاه الدول المجاورة لها، وأن توفر لهذه الدول في حالة الطوارئ غازا من المخازن الألمانية لأجل إمداد البنية التحتية الحساسة في تلك الدول.

وتسببت عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا في زيادة التوفير في الطاقة في ألمانيا، وجاء في استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن إجمالي 39 في المائة من المشاركين في الاستطلاع خفضوا استهلاكهم في الطاقة بالفعل منذ بداية الحرب بأوكرانيا، حيث ذكر 11 في المائة من هؤلاء الأشخاص أنهم خفضوا استهلاكهم مع بداية الحرب، وذكر 28 في المائة أنهم خفضوا استهلاكهم خلال الأربعة أسابيع الأخيرة.

وبحسب بيانات الاستطلاع، ذكر 27 في المائة آخرون ممن شملهم الاستطلاع أنهم يهتمون بالفعل بخفض استهلاك الطاقة "حتى قبل بدء الحرب"، ولكنهم لم يزيدوا من خفض استهلاكهم مع بداية الحرب.

يشار إلى أن أحد الإجراءات الشهيرة لتوفير استهلاك الطاقة هو الاستحمام بماء أبرد ولمدة أقصر، وذكر 49 في المائة من موفري الطاقة أنهم يقومون بذلك.

وذكر 53 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم خفضوا عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة على وضع الاستعداد بمنازلهم، وذكر 18 في المائة أنهم خفضوا من معدل طبخهم.

ووفقا للاستطلاع، ذكر 9 في المائة فقط ممن لم يخفضوا حتى الآن استهلاكهم في الطاقة، أنهم لا يعتزمون القيام بذلك، لأنهم غالبا لا يرون إمكانية في تحقيق التوفير لديهم، وذكر 15 في المائة، أنهم يعتزمون خفض استهلاك الطاقة مستقبلا، ولم يذكر 10 في المائة أية بيانات عن ذلك.