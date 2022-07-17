استقرار إيطاليا المثقلة بالديون في خطر .. 110 مدن تطالب دراجي بالبقاء

حث رؤساء بلديات ومنظمات أعمال وزعماء نقابات، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي على إعادة النظر في قراره بالاستقالة محذرين من أن استقرار البلاد المثقلة بالديون في خطر.

وقدم دراجي استقالته الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت حركة خمس نجوم شريكته في ائتلاف الحكم، ضمن أحزاب أخرى، دعم الحكومة في اقتراع بالثقة في البرلمان، وفقا لـ"رويترز".

ورفض سيرجيو ماتاريلا الرئيس الإيطالي استقالة دراجي وطلب منه مخاطبة البرلمان هذا الأسبوع على أمل التوصل لتوافق لتفادي إجراء انتخابات مبكرة في وقت اضطرابات دولية وتوتر اقتصادي.

وفاز دراجي - بفارق كبير - بتصويت الثقة على حزمة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع تكلفة المعيشة في الأسر والشركات، لكنه قال إن حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها لا يمكنها أن تكمل عملها دون الدعم الكامل من كل شركاء الائتلاف الحاكم.

وأكدت حركة خمس نجوم الشعبوية أنها لم تنسحب من الائتلاف، لكنها دعت دراجي إلى تقديم ضمانات لها بأنه سيطبق أولوياتها في السياسات المتبعة مثل وضع حد أدنى للأجور.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء: إن دراجي لن يذعن لأي تحذيرات ولا يزال عازما على الاستقالة. لكنه يواجه ضغوطا ليعيد النظر ويغير رأيه وسط تحذيرات من أن إيطاليا تخاطر بخسارة تمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم التعافي لما بعد الجائحة يبلغ مليارات اليوروهات وستواجه مشكلات جمة بذلك في احتواء تكلفة الطاقة الآخذة في الارتفاع إذا ما غابت حكومة كاملة الفاعلية عن المشهد.

وقال رؤساء بلديات 110 مدن إيطالية، من بينها أكبر عشر مناطق حضرية، في رسالة مفتوحة: إنهم يتابعون الاضطرابات السياسية بقلق بالغ، ودعوا كل الأطراف إلى إظهار المسؤولية.

كما أصدرت مجموعات من الاتحادات والغرف الصناعية والزراعية والتجارية بيانات تحث الحكومة على مواصلة عملها وقال رئيس أكبر اتحاد عمالي في البلاد: إن الاستقرار أمر ضروري.

وأشار زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية إلى أنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراجي بتلبية مخاوف الحزب في الوقت الذي يتأرجح فيه الائتلاف الحكومي على حافة الانهيار.

وتابع جوزيبي كونتي زعيم الحركة في فيديو تم بثه عبر فيسبوك " دعونا رئيس الوزراء دراجي إلى تلبية أولوياتنا. وأعربوا عن عدم راحتهم السياسية التي نشعر بها داخل حكومة الأغلبية".

وكان كونتي يشير إلى قائمة من الطلبات لحزبه الشعبوي، التي سلمها لدراجي قبل أسبوع ونصف مضى، أحدها هو وضع حد أدنى قانوني للأجور.

ويرأس دراجي ائتلافا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ شباط (فبراير) 2021. وهي أحزاب في الأغلب لا تتعاون معا، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.

ومع ذلك تعرض هذا التعاون لضربة الخميس عندما رفض حزب حركة خمس نجوم الشعبوي التصويت على إجراء بشأن مساعدات للشركات والأسر التي تضررت جراء الحرب في أوكرانيا.