ارتفاع مبيعات السيارات الصينية 43.1 % في يونيو

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية واصلت ارتفاعها السريع في يونيو، حيث ارتفعت بـ 43.1 % على أساس سنوي.

وتم بيع إجمالي 994 ألف سيارة ركاب صينية في الشهر الماضي، ما يشكل 44.8 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في البلاد أثناء هذه الفترة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم .

وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المحلية بنسبة 16.5 % على أساس سنوي لتبلغ 4.89 مليون وحدة، محتلة 47.2 % من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين أثناء هذه الفترة، بزيادة 5.3 % عن نفس الفترة من العام 2021 .

وأرجعت الجمعية سبب التوسع المستمر في حصة السوق للعلامات التجارية الصينية هذا العام إلى جهود صناع السيارات في تعزيز التنافس من خلال الترقية الصناعية، والفوز بالمزيد من الشعبية بين أوساط المستهلكين الشباب من خلال التحليل السوقي الدقيق، واكتساب الدعم من سلاسل الإمداد المحلية.

وأكدت اهتمامها الخاص بقطاع سيارات الطاقة الجديدة، قائلة إن العلامات التجارية الصينية قادت السوق من خلال تسريع تنمية المركبات الذكية والمتصلة.