تاسي يرتفع 1.8% ويتداول فوق مستوى 11350 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 1.8 في المائة، والتي تعادل 200 نقطة ، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 11350 نقطة.

وكان المؤشر العام قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.

و قاد ارتفاع السوق، قطاعا البنوك و الطاقة وكذلك المواد الأساسية.

ويتداول أرامكو السعودية على مكاسب 1.8 في المائة، في حين يتداول سهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي على مكاسب 2.5 و1.7 في المائة.

وارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إذ عاد خام برنت لتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وأعلنت المراعي عن نمو أرباحها خلال الربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح 520 مليون ريال مقابل أرباح 481 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 .

كذلك أعلنت جرير عن انخفاض أرباحها خلال للربع الثاني من 2022 بواقع 6 في المائة، حيث سجلت أرباح بلغت 177 مليون ريال مقابل أرباح 189 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 161 شركة، بينما تراجعت أسهم 4 شركات فقط.

و أعلنت تداول السعودية اليوم عن إطلاق مؤشر تاسي الإسلامي، وهو أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويأتي ذلك بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.