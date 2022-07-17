بوينج تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم 82% بحلول 2041

كشفت بيانات نشرتها مجموعة "بوينج " أن كوفيد لم يغيّر بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري إذ يتوقع بأن يزداد عدد الطائرات بنسبة 82 %بحلول العام 2041.

وجاء في التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عن "بوينج " أن الشركة تتوقع أسطولا عالميا يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع 25900 عام 2019، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة.وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها "إيرباص" قبيل معرض "فارنبورو" للطيران.

ويعد الرقم أقل بقليل من توقعات "بوينغ" السابقة بعيدة الأمد والتي كانت تبلغ 49405 طائرات، نظرا لخفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2,6 في المائة على أساس سنوي.

لكن الأسس بعيدة الأمد "تبقى على حالها" مع تجاوز الطلب على نقل الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب الفرنسية.

وقال نائب رئيس المجموعة للتسويق التجاري دارن هالست "عام 2022، لم يعد الطلب يمثّل العائق الرئيسي إذ بات بإمكان الناس السفر". وأشار إلى أن "كمية هائلة من الطلب المتراكم" تهيمن على السوق اليوم، مضيفا أن "العائق الرئيسي هو الإمداد".

وعاد الأسطول العالمي من الطائرات ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات الداخلية إلى 98 في المائة من المستويات التي كانت تسجّل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم 78 في المائة بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر من ممر والمستخدمة في الرحلات الدولية.

