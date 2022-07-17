انخفاض أرباح "جرير" إلى 177 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباح بلغت 177 مليون ريال مقابل أرباح 189 مليون ريال عن الربع المماثل من 2021 بانخفاض 6%.

وعلى الرغم من أن اجمالي المبيعات في الربع الحالي قد انخفض فقط بأقل من ربع نقطة مئوية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلا أن الانخفاض في صافي الربح بلغ 6.3% ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض اجمالي الربح بنسبة 5.1% كنتيجة لتأثر هامش الربحية بالخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية.

و برغم زيادة مصروفات البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام السابق نتيجة لزيادة الانفاق على الدعاية لدعم المبيعات إلا أن الربح المحقق في الربع الحالي والناتج من بيع عقار الشركة بحي الراكة بالخبر والبالغ 10 مليون ريال قد خفف كثيراً من تأثير زيادة مصروفات البيع والتسويق على صافي الربح.