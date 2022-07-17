مجلس إدارة "أنابيب" يوصي بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 150 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن توصية مجلس الإدارة (بالتمرير) بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة أن الزيادة تهدف لدعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وتخفيض معدل الاقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من المنتجات المساندة لخدمات الأنابيب ضمن أعمال الشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.