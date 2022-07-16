«تويتر» أمام مستقبل غامض .. المعركة القضائية قد تستمر أشهرا

تترقب منصة تويتر بقلق نتيجة الدعوى القضائية، التي رفعتها على إيلون ماسك لإجباره على الالتزام بالاتفاق المبرم بينهما، الذي تعهد الملياردير بموجبه بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار قبل أن ينسحب من هذه الصفقة.

فبين موظفيها القلقين والمعلنين المترددين وإدارتها المقيدة، تجد المنصة نفسها قبل أيام قليلة من أول جلسة قضائية في وضع صعب.

وقال مهندس يعمل لدى موقع التواصل الاجتماعي لـ"الفرنسية" طالبا عدم الكشف عن اسمه "أفضل نتيجة بالنسبة لي ستكون إذا تركنا وشأننا، كي نمضي في سبيلنا".

وكشف المهندس عن مغادرة موظفين و"أجواء قلق لا تترك أحدا في حالة ذهنية هادئة".

وأضاف "ما زلنا نحاول القيام بعملنا بصورة طبيعية لأن الأسباب، التي تدفعنا للعمل لدى تويتر لا تزال قائمة".

لكن لم يكن هناك أي شيء طبيعي في الأساس في العرض الذي قدمه ماسك وتراجع عنه في وقت لاحق قائلا إن إدارة المنصة لم تقدم معلومات جديرة بالثقة حول عدد الحسابات المزيفة على الشبكة.

وهو بعد ذلك انتقد الشبكة، بما في ذلك على منصتها، في تغريدات تسخر من مجلس إدارتها.

وقال محامو المنصة في الدعوى، التي قدموها هذا الأسبوع إن "استخفاف ماسك المتكرر بتويتر وموظفيها يوجد حالة من القلق .. تلحق الضرر بتويتر وبالمساهمين فيها".

وأضافوا أن تعليقات الملياردير "تعرض تويتر أيضا لتداعيات سلبية تطول عملياتها التجارية وموظفيها وأسعار أسهمها".

وحدد قاض موعدا للجلسة الأولى الثلاثاء في ولاية ديلاوير، شرق الولايات المتحدة.

وقالت المحللة لدى إيماركتر ديبرا وليامسون إن "منصة تويتر تواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بصورتها بينما تتراجع الثقة بقيادتها". وأضافت "لكن من غير الواضح ما إذا كان الوضع المتعلق بماسك أثر في عائداتها".

ورأت أن المعلنين الأكثر وفاء بقوا إلى جانبها على الأرجح، لكن أولئك الأقل التزاما بتويتر قد يكونون قلصوا إنفاقهم على الإعلانات بانتظار النتيجة النهائية.

ويعتقد أنجيلو كاروسون، رئيس مجموعة المراقبة ميديا ماترز أن الضرر حصل بالفعل لأن ماسك دأب على انتقاد إدارة المحتوى.

وبينما تتم محاربة الكراهية والمعلومات المضللة في الداخل على نطاق واسع، يبذل عديد من المعلنين جهودا في هذا الصدد، سعيا لمنع ارتباط علاماتهم التجارية برسائل مسيئة.

وقال كاروسون إنه في أوائل أيار (مايو)، وخلال فعالية تسويق سنوية تتفاوض فيها الشركات على صفقات إعلانية كبيرة، لم تكن تويتر "قادرة على تقديم أي وضوح أو ثقة للمعلنين" بأنها ستبقى موقعا آمنا لعرض إعلاناتهم.

وأضاف "كانت أرقام مبيعاتهم بعيدة جدا عما يحققونه عادة في تلك الفعاليات، ومن الواضح أن الطلب لا يزال بطيئا منذ ذلك الحين".

ولا يمكن لمنصة التواصل الاجتماعي، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، تكبد خسارة زبائن.

وبعكس عمالقة مثل مجموعة ميتا، الشركة الأم لجوجل وفيسبوك، التي تهيمن على الإعلانات الإلكترونية وسجلت أرباحا بمليارات الدولارات، خسرت تويتر مئات ملايين الدولارات في 2020 و2021.

وستحصل تويتر على أقل من 1 في المائة من عائدات الإعلانات العالمية في 2022، بحسب إيماركتر، مقارنة بـ12.5 في المائة لفيسبوك و9 في المائة لإنستجرام ونحو 2 في المائة للمنصة الصاعدة تيك توك.

علاوة على ذلك، من غير المتوقع أن تسجل قاعدة مستخدمي تويتر نموا يذكر، بل قد تتقلص في الولايات المتحدة، وفق وليامسون المحلل في إيماركتر.

أثار ماسك شهية المستثمرين المحتملين بحديثه السابق عن نمو العائدات بخمسة أضعاف ووصول عدد المستخدمين إلى المليار بحلول 2028.

وبدلا من ذلك ترتسم معالم معركة قضائية "تنتهي إما بامتلاك تويتر من جانب مستثمر ممتعض قرر في نهاية المطاف أنه لا يريدها، أو أن تترك تويتر وشأنها وتكون أضعف مما كانت عليه قبل أن يبدأ كل هذا"، وفق وليامسون.

ويتوقع أن تستمر المعركة لأشهر، وفي وقت تتواصل الرياح الاقتصادية المعاكسة وتجد الشركات نفسها مرغمة على تحقيق الدخل من تنسيقات صوتية ومرئية جديدة وتنويع مصادر الدخل وجذب جمهور أصغر سنا.