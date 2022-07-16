طفرة التوظيف تتحول إلى كابوس في المملكة المتحدة .. الشركات تشن حرب أجور

في كيسويك، المنطقة السياحية في شمال غرب إنجلترا، يمكن العثور عند كل المفارق على إعلانات تتضمن عروض توظيف مختلفة وبشروط ميسرة، مثل "مطلوب طباخان، أجر ممتاز، السكن مؤمن"، و"نوظف، الخبرة غير ضرورية".

وفي وقت تشن فيه الشركات في بريطانيا حرب أجور حقيقية، تشهد سوق العمل "معجزة توظيف" - طفرة توظيف تحولت إلى كابوس - ينسبها المحافظون لأنفسهم، فالمملكة المتحدة لم تشهد هذه النسبة المنخفضة من البطالة منذ نحو 50 عاما، ولا سيما أنها تبلغ حاليا 3.8 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".

وبحسب تعريف منظمة العمل الدولية، يكفي أن يكون معدل البطالة أقل من 5 في المائة لينطبق على هذه الحالة مصطلح العمالة الكاملة. ويقول توني ويلسون من معهد دراسات التوظيف "هذا أفضل سياق للعمال منذ 20 عاما، إلا أنه ليس خبرا سارا للاقتصاد".

في مقهى ريليش الصغير الواقع على طريق المشاة في كيسويك، تبدو أليسون لامونت (60 عاما) منهمكة في عملها. بنظارتيها وشعرها الأشقر ترحب بالزبائن، في الوقت الذي تهتم فيه بإدارة صندوق النقود وتقديم المشروبات والكعك، بينما يعد زوجها الشطائر والأطباق الساخنة في الطابق العلوي.

تقول لامونت، التي اشترت المقهى مع زوجها قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، إنه منذ نهاية الحجر المرتبط بوباء كوفيد، "انتقلنا إلى البيع السريع، لأنه لم يكن لدينا وقت لتنظيف الطاولات".

يتألف فريق عملهم من أربعة أشخاص، لكن الأمر يتطلب شخصا خامسا لتحقيق إيقاع مقبول ومستقر. وعلى الرغم من البحث عبر الشبكات الاجتماعية وطلبات التوظيف الشفهية، إلا أنها لا تجد أي شخص. وتقول متنهدة: إن الشباب يريدون "أن يكونوا مؤثرين أو أن يعملوا من المنزل".

أخيرا، لم تعد تقضي عطلات نهاية الأسبوع مع زوجها، كي تتمكن من تبديل أيام الراحة معه، من دون إغلاق المقهى.

ويكفهر وجهها عندما تعترف بأنها لا تنام بشكل جيد في بعض الليالي. وتؤكد "لا يمكننا رؤية نهاية لهذا الواقع، لا يمكننا الصمود على هذا النحو إلى الأبد".

وبعيدا قليلا من شارع المشاة، اضطر المطعم في فندق جورج إلى الإغلاق لثلاثة أشهر ونصف الشهر، بسبب عدم وجود طاه، وفي ظل عجز وصل إلى 30 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

الأمر مشابه في معظم المحال التجارية في المدينة، وأيضا في عديد من المناطق في بقية البلاد.

في لندن، تقول صاحبة صالون تجميل، إنها ذهبت إلى حد الاستعانة بباحث عن الكفاءات من أجل العثور على خبيرة تجميل، لكن من دون تحقيق أي نجاح إلى الآن.

أما شركات الطيران مثل: "إيزي جيت" و"الخطوط الجوية البريطانية"، إضافة إلى المطارات التي سرحت آلاف الأشخاص في ذروة الوباء، فقد باتت مضطرة إلى إلغاء آلاف الرحلات بسبب نقص اليد العاملة.

ويقول جاك كينيدي الخبير الاقتصادي في موقع الإعلانات المبوبة "إنديد"، "منذ إعادة فتح الاقتصاد العام الماضي، تجاوز الطلب على العمال عدد الباحثين عن عمل، ولا سيما في المجالات ذات الأجور المنخفضة، التي تتطلب مهارات متدنية مثل التنظيف والمستودعات والتوزيع والبناء".

في ظل الوباء، ترك عديد من البريطانيين سوق العمل بسبب فيروس كورونا وأمراض أخرى واستئناف الدراسة، أو حتى التقاعد المبكر. وفي المجموع، خرج ما مجموعه 447 ألف شخص في سن العمل من السوق، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الوباء.

وفي حين يبقى "معدل حركة الوظائف في فرنسا أو ألمانيا أعلى مما كان عليه قبل كوفيد، إلا أنه في المملكة المتحدة لا يزال أقل"، وفق توني ويلسون.

أسهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تفاقم الوضع، فيما كان من المقرر أن يؤدي إلى استغناء المملكة المتحدة عن العمالة الأجنبية، وفقا لمهندس "بريكست" بوريس جونسون. ففي المزارع مثلا، بات من الصعب جدا العثور على عمال موسميين للحصاد.

يقول ديريك ويلكينسون، المدير الإداري لشركة "ساندفيلد فارمز"، وهي شركة زراعية كبيرة في وسط البلاد، إن الوضع "لم يكن بهذه الصعوبة على الإطلاق".

بعينين صافيتين وابتسامة ودية، يوضح أنه منذ الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي في بداية 2021، بات على العمال القادمين من أوروبا الشرقية الحصول على تأشيرة موسمية خاصة، الأمر الذي قد يستغرق سبعة أسابيع، وذلك بعدما كانوا يأتون ويذهبون بحرية. ويشير جاك كينيدي من "إنديد" إلى أن الأمر يتعلق بنقص ما بين 200 أو 300 ألف عامل أوروبي.

وقد بات من الواجب البحث أبعد من ذلك، في أوزبكستان والفلبين وجنوب إفريقيا، للعثور على عمال موسميين جدد لا يعوضون بالكامل نقص الأوروبيين.

قلة من البريطانيين يريدون هذه الوظائف التي لا تعد صعبة فحسب، لكنها توفر فقط بضعة أشهر من الدخل، بينما يجدها الأجانب مفيدة، لأن الحياة أرخص في بلدانهم الأم.

بالنسبة لمزارع "ساندفيلدز"، فإن العواقب كارثية، إذ خسرت محصول الهليون - أكثر من 40 ألف كيلوجرام - و750 ألف حزمة من البصل الربيعي، لأن 120 ألف عامل فقدوا في أيار (مايو).

وفي ظل ارتفاع الفواتير، سيتقلص ربح المزرعة 50 في الامئة على مدار عام واحد.

ولاجتذاب العمال، بات من الضروري أن يقدم أصحاب العمل المزيد. مثلا، حسن ديريك ويلكينسون حالة 400 "منزل متنقل" لعماله الموسميين. كما اشترى صاحب مطعم في كيسويك مبنى لإيواء عماله.

وتشن الشركات حرب أجور حقيقية، حيث يقول جاري ماركس، صاحب فندق جورج في كيسويك "كنا ندفع سبعة جنيهات في الساعة، لكننا الآن ندفع عشرة أو 11 أو حتى 12 جنيها"، أي ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه إضافي في العام للطهاة.

باتت المرونة جزءا من الطعم أيضا، إذ يمكن للموظفين العاملين في شركة "برايسواترهاوس كوبر" المتخصصة في مجال التدقيق، المغادرة في وقت أبكر الجمعة.

في جميع أنحاء البلاد، تشارك عشرات من الشركات في اختبار أسبوعي مكثف يعتمد على العمل أربعة أيام فقط. حتى أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم لموظفيها جلسات التدليك أو العلاج بالعطور.

لكن يبدو أن لا شيء يوقف "الاستقالة الكبيرة" في مجال العقود غير المستقرة، فقد غير مليون شخص وظائفهم في ربع واحد من العام في المملكة المتحدة، بحثا عن مزيد من المال وأيضا عن حياة أفضل.

تلك هي حال لورنا روبرتس، البائعة في متجر "ألبكيت" في كيسويك، فقد عملت حتى قبل بضعة أشهر في مجال المطاعم، لكنها قررت تغيير حياتها بعد إنجاب طفل.

تقول الشابة ذات العينين الزرقاوين والشعر البني الطويل بصوت عميق، "بعد الحجر، بات الناس أكثر فظاظة، وكنا نفتقر دائما إلى الموظفين، انهار بعض الزملاء خلال عملهم، وأصيبوا بنوبات هلع".

وجدت روبرتس بسهولة وظيفة أقل إرهاقا وأكثر انسجاما مع ميلها للطبيعة. تقول "رأيت إعلانا على واجهة المتجر وتقدمت للوظيفة". الآن، باتت تحصل على عشرة جنيهات في الساعة مقابل 9.50 جنيهات كانت تتقاضاها في السابق، أي الحد الأدنى للأجور.