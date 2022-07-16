وزير الخارجية : قمة جدة لم تناقش زيادة الإنتاج .. أوبك+ ستواصل تقييم السوق

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم إن القمة الأمريكية العربية التي عقدت اليوم السبت لم تناقش النفط وإن أوبك + ستواصل تقييم أوضاع السوق والقيام بما هو ضروري.

وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحفي "لم تجر مناقشة النفط في القمة" مضيفا أن هناك مناقشات مع الولايات المتحدة والدول المستهلكة بشأن النفط طوال الوقت.