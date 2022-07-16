اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية"

بدأ قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية" التوافد إلى مدينة جدة اليوم.

فقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر .

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما وصل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما وصل الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما وصل الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن .

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما وصل أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني .

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.