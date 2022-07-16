بعد فشل المفاوضات .. إضراب الموانئ الألمانية ينذر بتعطل سلاسل التوريد العالمية

واصل آلاف العمال في موانئ رئيسة ببحر الشمال في ألمانيا إضرابهم عن العمل، لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي يؤثر سلبا في سلاسل التوريد العالمية، علما أن ألمانيا لم تشهد حركات إضرابية مماثلة منذ أكثر من أربعة عقود.وتستمر الجولة الثانية، بعد أن سعت عدة شركات لوجستية في الموانئ إلى استصدار أوامر قضائية بإنهاء الجولة الأولى من الإضراب أمس الأول، إلا أن عدة محاكم رفضت مسوغات الشركات.وأخفقت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات والاتحاد الألماني للشركات اللوجستية في الموانئ الألمانية "زد دي إس" في التوصل إلى حل وسط بشأن الأجور، وذلك في الجولة السابعة من المفاوضات، التي استمرت أكثر من ثماني ساعات.وتطالب النقابة بزيادات في الأجور تصل إلى 14 في المائة بحسب فئة الأجور، وفي المقابل قدم اتحاد الشركات عرضا بزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 12.5 في المائة.ويتفاوض الجانبان نيابة عن نحو 12 ألف عامل مشمولين باتفاقيات جماعية لدى 58 شركة في ولايات هامبورج وسكسونيا السفلى وبريمن.وتسبب إضرابان في يونيو الماضي في شل حركة مناولة السفن. وقد يكون تأثير الإضراب الحالي على مناولة سفن الحاويات والبضائع كبيرا، وربما يؤدي إلى توقف تحميل وتفريغ السفن إلى حد كبير.وقالت دوائر من قطاع الخدمات اللوجستية "طلبنا التحقق من تناسب هذه الإضرابات على الصعيد القانوني"، وقد رفضت محاكم عمل في بريمن وأولدنبورج وفيلهلمسهافن طلبات من عدة شركات لوجستيات الموانئ لإصدار أوامر مستعجلة بوقف الإضراب التحذيري.في المقابل، قالت متحدثة باسم محكمة العمل في هامبورج، إن نزاعا حول مناسبة الإضرابات التحذيرية من الناحية القانونية انتهى بتسوية، لكن لم يتم التعرف بعد على تفاصيل هذا القرار.