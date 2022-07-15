مبادرة البحر الأسود .. انفراجة في أزمة الحبوب العالمية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا بعد مفاوضات جرت هذا الأسبوع في تركيا بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف في فيديو بثه مكتبه أن "اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات وقريبا جدا ينتهي عمل تحرير الوثيقة النهائية بعنوان مبادرة البحر الأسود".