الذهب يواجه خامس خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار ومخاوف رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1704.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش، ليخسر 2.1 % منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2 % أمس بحسب رويترز.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

