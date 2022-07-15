تراجع قيمة عملة كوريا الجنوبية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في 13 عاما

انخفضت قيمة العملة الكورية الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 13 عاما وشهرين لتصل إلى 320,1 وون مقابل الدولار، وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية العالمية. وتم تداول العملة الكورية عند 2. 320. 1 وون مقابل الدولار الواحد صباح اليوم بعد أن أغلقت عند 1. 312. 1 في اليوم السابق.

ووصلت قيمة العملة الكورية إلى التراجع القياسي أمام الدولار عند مستوى 320,1 وون، للمرة الأولى منذ يوم 30 من أبريل عام 2009، بحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء ضعف الوون مع زيادة الطلب على الدولار وسط توقعات بتسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديده النقدي لترويض التضخم المرتفع.