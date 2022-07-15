النفط يرتفع وسط توقعات برفع أقل حدة للفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب. وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 1.25 دولار أو 1.3 % إلى 100.35 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا أو 0.9 % إلى 96.68 دولار للبرميل.

قال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع بحسب رويترز.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير .