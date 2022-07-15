قبول استقالة الرئيس السريلانكي وتعيين رئيس جديد خلال 7 أيام

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي. وقال ماهيندا يابا أبيواردانا إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف "قبلت الاستقالة".

وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا بحسب الفرنسية .

وقال أبيواردانا إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام". وأكد رئيس البرلمان "أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية".