الإمارات تستثمر ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية في الهند

تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير سلسلة "مجمعات غذائية" في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل.وبحسب "رويترز" قال جو بايدن الرئيس الأمريكي في قمة افتراضية، إن هذا الاستثمار يمكن أن "يزيد إنتاج الهند من الغذاء في المنطقة إلى ثلاثة أمثاله في غضون خمسة أعوام فحسب".ومن شأن هذه المجمعات أن تجمع الشركات الزراعية وشركات معالجة الأغذية وشركات التجزئة معا وتستخدم أحدث تقنيات المناخ لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.وقال بايدن، في القمة التي ركزت على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، إن هذه المشاريع ستحظى بالدعم من قبل القطاع الخاص الأمريكي وسط مخاوف من نقص الغذاء في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا.وتعد روسيا وأوكرانيا على التوالي، ثالث ورابع أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم، في حين أن روسيا مصدر رئيس للوقود والأسمدة أيضا.وعطلت الحرب صادراتهما، ودفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية، وتسببت في احتجاجات في الدول النامية التي كانت تعاني أصلا ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بفعل جائحة كورونا.وقال بايدن، إن التداعيات الاقتصادية للوباء وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي واضطراب أسواق الطاقة تفاقمت بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.وأضاف "كل هذه القضايا تتطلب تعاونا وتنسيقا، ولا يمكن لأي منا أن ينفرد بالقيام بالرد الشامل".وحذرت وكالات الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ قد يدفعان المجاعة والهجرة الجماعية، إلى مستويات غير مسبوقة. واستثمرت دول الخليج بكثافة في أراض زراعية في الخارج، وضخت استثمارات أكبر في الداخل في مجال تكنولوجيا الزراعة.وانخفضت المحاصيل نسبيا في الهند التي رغم كونها منتجا رئيسا للسلع الزراعية، تفتقر إلى الري المنتظم لنحو نصف أراضيها الزراعية.وتضخ شركات رأس المال الباحث عن النمو، الأموال على نحو متزايد في مشاريع وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في البلاد.