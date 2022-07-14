اليوم .. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة

تشهد سماء مكة المكرمة اليوم تعامد الشمس على الكعبة المشرفة الذي سيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام.وأفاد المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة، بأن التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهريا" مقبلة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء، حيث ستتوسط خط الزوال عندما تكون على ارتفاع "90 درجة" تقريبا، مشيرا إلى أنها ستصبح على استقامة واحدة مع الكعبة المشرفة التي سيختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهرا.وأوضح أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، الذي يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا، مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل عام.وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا أو جنوبا كلها تشهد هذا الحدث مرتين في العام، لكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية، وذلك باستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل أيضا على كروية كوكبنا.وستعود الشمس وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة أثناء حركتها الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في أيار (مايو) العام المقبل.