4 تريليونات دولار قيمة سوق التأمين العالمية .. 6.3 % من الناتج الإجمالي

سجل قطاع التأمين في الدول العربية نموا خلال الأعوام الأخيرة تزامنا مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية، حيث فاق القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية 40.9 مليار دولار في 2021، بنمو بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بـ2020.

وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن حجم أقساط سوق التأمين العالمية يتجاوز أربعة تريليونات دولار، وبأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار في 2021.

وأشار إلى أن أقساط التأمين تمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التفاوت الكبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، والتأثير المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الاجتماع الخامس عالي المستوى "عن بعد" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد - 19".

وبحسب "وام"، أشار إلى أن أقساط التأمين تمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التفاوت الكبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، والتأثير المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولفت الحميدي إلى أن هناك حاجة لكي تسعى شركات التأمين إلى الاستفادة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها التوجه نحو الاستدامة في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي، هناك ضرورة للعمل على تطوير البرامج والسياسات المناسبة وبناء القدرات في هذا الشأن.

وذكر أن توجه قطاع التأمين نحو هذا النهج الاستراتيجي المستدام، يهدف إلى الحد من المخاطر، وتطوير حلول مبتكرة، وتحسين أداء الأعمال، والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تصبح جميع أنشطة قطاع التأمين مستدامة.

وأكد الحميدي أن المنطقة العربية تتوافر لديها إمكانات كبيرة لزيادة مساهمة التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين المستدام بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى ما يمكن تحقيقه في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، ولا سيما في ظل التحول الرقمي.

وأشار إلى الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية، وتطوير النظم الداخلية وخدمات ومنتجات جديدة، مؤكدا حرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهوده في سبيل دعم دور السلطات الرقابية في تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، من خلال التعاون البناء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.