سوناك يتصدر الجولة الثانية من التصويت على خلافة بوريس جونسون

قال مسؤول في حزب المحافظين إن وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك تصدر الخميس الجولة الثانية من التصويت لاختيار المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، مع تقليص العدد إلى خمسة.

حصل ريشي سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين وبيني موردنت على 83 صوتا. وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة مع 64 صوتا.

وتمتّع سوناك (42 عاماً) بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعدّدة التي تمّ اتخاذها في ذروة الوباء، ولكنّه أُضعف لبعض الوقت بسبب ثروته والكشف عن لجوء زوجته إلى نظام ضريبي يفيدها، الأمر الذي يُنظر إليه بسلبية في خضمّ أزمة القوة الشرائية.

وهو أول هندوسي يشغل منصب وزير المال، وكان أول مرشّح من الصف الأول يدخل السباق.

كان سوناك، الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في ستينات القرن الفائت، محلّلاً في بنك غولدمان ساكس ثمّ عمل في صناديق التحوّط. وانتخب نائباً في العام 2015.

أصبح هذا المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وزيراً للمال في العام 2020، لكنّه تعرّض لانتقادات بسبب عدم كفاية الإجراءات التي اعتمدها للتخفيف من ارتفاع الأسعار.