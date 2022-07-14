الأسهم الأمريكية تتراجع بـ 1.5% وداو جونز يهبط 500 نقطة

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على انخفاض اليوم إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي جيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد نتيجة تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر داو جونز 505 نقطة أو 1.6 في المائة عند الفتح إلى 30272 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز منخفضا 60 نقطة أو 1.5 في المائة عند 3744 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك 155 نقطة أو 1.5 في المائة إلى 1083 نقطة عند الفتح.