أرباح قياسية لأكبر شركة في تصنيع الرقائق.. 7.91 مليار دولار

سجلت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، أرباحا صافية قياسية في الربع الثاني، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن ضعف الطلب بسبب ارتفاع التضخم.

وبلغ صافي الربح 237.03 مليار دولار تايواني (7.91 مليار دولار)، بارتفاع 76.4 في المائة على أساس سنوي ولك بحسب "سي إن بي سي" الأمريكية.

وبلغت الإيرادات 534.14 مليار دولار تايواني (18.16 مليار دولار)، بزيادة 43.5 في المائة على أساس سنوي، وقد تجاوز ذلك متوسط تقديرات المحللين والتي كانت تبلغ 524.02 مليار دولار تايواني.

وقالت الشركة التي تعد أهم مورد للرقائق لشركة أبل، إنها تتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 19.8 مليار دولار و20.6 مليار دولار في الربع الثالث، مرتفعة من 14.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.