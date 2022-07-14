وزيرة الخزانة الأمريكية: "لا مكان" للروس في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي

صرحت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بأن مسؤولي الحكومة الروسية" ليس لهم مكان" في الاجتماعات المقبلة لكبار المسؤولين الماليين من الاقتصاديات البارزة في العالم في بالي بإندونيسيا .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن يلين قولها للصحفيين عند مناقشة حرب روسيا في أوكرانيا" تصرفات روسيا ليست تصرفات حكومة تلتزم بالأعراف والقوانين الدولية... وليس لممثلي نظام بوتين مكان في هذا المنتدى".