"تاسي" يتراجع 120 نقطة وقطاع المواد الأساسية يواصل هبوطه للجلسة الخامسة

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بأكثر من 120 نقطة رغم تقليص الخسائر خلال تعاملات مزاد الإغلاق، وذلك بضغط من أسهم البنوك والمواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام 127 نقطة أو ما يعادل 1.1 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11163 نقطة وهي الأدنى منذ ديسمبر 2021، فيما بلغت السيولة 4.3 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم "اس تي سي" ثم سبكيم العالمية وكذلك مصرف الراجحي، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 121.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 283 ألف صفقة.

وواصل قطاع المواد الأساسية التراجع للجلسة الخامسة على التوالي، مع استمرار البيوع لأسهم البتروكيماويات، خاصة سبكيم وسابك.

وكان الأكثر ضغطا على حركة المؤشر العام، سهم أرامكو السعودية بعد تراجعه بـ 1.1 في المائة، مسجلا أدنى إغلاق منذ 4 أشهر عند مستوى 36.25 ريال للسهم، تلاه سهم مصرف الراجحي بعد تراجع السهم 1 في المائة.

وتستمر أسعار النفط في التراجع مع تزايد المخاوف حيال الركود الاقتصادي، إذ هبط خام برنت بأكثر من 1.6 في المائة ليتداول عند مستوى 97.9 دولارا للبرميل.

إلى ذلك، صعدت أسهم 28 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم مجموعة فتيحي بمكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة وللجلسة الثانية على التوالي وسط تداولات مكثفة تجاوزت 5.3 مليون سهم هي الأعلى منذ يونيو 2021.

وبنهاية الجلسة نجد مكاسب طالت أسهم المراعي بواقع 3.4 في المائة ونحو 2.8 في المائة لسهم دار الأركان، بينما ارتفع سهم "اس تي سي" 1.7 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 178 شركة تصدرها سهم سايكو بواقع 8.5 في المائة، تلاه أسترا الصناعية والتأمين العربية بعد تراجعهما بـ 8.2 في المائة.

ومن بين الأسهم المتراجعة، سجلت كل من (ميدغلف، ساكو، بن داود، النايفات، أملاك، وكذلك دار المعدات)، أدنى مستوى لهم منذ الإدراج بالسوق الرئيسية.