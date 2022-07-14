الأسهم الأوروبية تتراجع وانخفاض أسهم إيطاليا على خلفية المخاوف السياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1 % مع تزايد خطر انهيار الحكومة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد انخفض 1 % أمس الأربعاء بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر.

وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي وكذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي مع انخفاض اليورو إلى ما دون نقطة التكافؤ مقابل الدولار أمس الأربعاء بحسب رويترز.

وانخفض مؤشر (إم.آي.بي) الإيطالي بعد أن قالت حركة خمس نجوم إنها لن تشارك في تصويت على الثقة في البرلمان في وقت لاحق اليوم، في خطوة يُرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

