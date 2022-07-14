أسعار الجملة في السعودية ترتفع 8.1 % خلال يونيو

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو 2022م بنسبة 8.1% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2022م، حيث بلغ 10.2%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.2%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعار الجملة بنسبة 8.2% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 40.2%، وأسعار العجائن الورقية بنسبة 12.8%, وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.0%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 12.0%، فيما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 9.2%؛ متأثراً بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 22.9%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 14.0%، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 16.3% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.0%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 11.1%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعاً بنسبة 7.9%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.9%.

