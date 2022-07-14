ارتفاع صافي أرباح سواتش السويسرية 25% خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة صناعة الساعات والمجوهرات السويسرية سواتش جروب اليوم ارتفاع أرباح التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25.1 % سنويا، ليبلغ هامش أرباح التشغيل 13.9 % مقابل 11.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زاد صافي مبيعات المجموعة خلال النصف الأول من العام بنسبة 7.4 % مع تثبيت أسعار الصرف، في حين زاد بنسبة 6.5 % وفق أسعار الصرف الحالية.

وذكرت سواتش جروب أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع زاد خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 311 مليون فرنك سويسري مقابل 267 مليون فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.