المتظاهرون في سريلانكا يعلنون مغادرتهم مباني المؤسسات العامة التي اقتحموها

أعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا اليوم والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها. وقالت متحدثة باسم المتظاهرين "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورًا، لكن سنواصل كفاحنا".

و مازالت التوترات السياسية في سريلانكا شديدة اليوم حيث اتضح أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي استخدم طائرة عسكرية للفرار إلى المالديف أمس ، لم يقدم لرئيس البرلمان

خطاب استقالته الذي وعد به . وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا ابيواردينا أنه لم يتلق بعد خطاب استقالة راجاباكسا اليوم، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات أنه سوف يحصل على الخطاب بحلول مساء أمس الأربعاء بحسب الألمانية .

وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الليل خارج مبنى البرلمان عن إصابة نحو 42 شخصا.

وقد تم رفع حظر التجوال فجر اليوم الخميس، ولم يتم تسجيل حوادث كبيرة أخرى أو احتجاجات جديدة.

