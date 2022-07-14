مجلس الشيوخ الأمريكي يعين مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وهو منصب رقابي أساسي للسياسة المالية للبلاد. ووافق أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 28 على تعيين مايكل بار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الذي عمل على إصلاح قطاع المصارف وإنشاء وكالة حماية المستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وستستمر ولايته كنائب لرئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، أربع سنوات. وقال بايدن في بيان بعد التصويت إن تثبيت بار "هو تقدم مهم لخطتي للتصدي للتضخم وللرقابة السليمة بينما ننتقل إلى نمو ثابت ومستقر" بحسب الفرنسية.

وخلال جلسة الاستماع المتعلقة بترشيحه، شدد بار على التزامه خفض معدلات التضخم المرتفعة وضمان ملاءة الاقتصاد الأميركي.



