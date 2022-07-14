قوافل حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا تبدأ مغادرة مكة المكرمة

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا مغادرة مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج.وتجري عملية مغادرة الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، أو إلى جدة للمغادرة إلى أوطانهم، وفقا للإجراءات المعتمدة، بعد تمكين ضيوف الرحمن من أداء طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالمسجد الحرام، والعمل على توفير حافلات حديثة ومجهزة بجميع الخدمات، مع توفير العمالة الكافية لنقل الأمتعة، وإنهاء إجراءات المغادرة بيسر وسهولة.وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها وجهودها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج، وخدمتهم على أكمل وجه.ولضمان عدم التزاحم وتكدس الحركة، خصصت الإدارة العامة للحشود 250 موظفا مقسمين على أربع فترات لتسهيل عملية دخول الحجاج والزوار والمصلين من المداخل والممرات والمصليات ومنع السلوكيات الخاطئة كالتسول وتكدس الأمتعة وعبث الأطفال بساحات المسجد النبوي وعلى مدار الساعة، وبلغ عدد الممرات الرئيسة 38 ممرا والممرات الفرعية 14 وممرات الطوارئ 8 وعدد الحواجز المستخدمة أكثر من 800 حاجز، ويقوم الموظفون بمواصلة متابعة الحشود ومنع السلوكيات الخاطئة.وتقوم الإدارة العامة للحشود والتفويج بتنظيم أعمال الزيارة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة واستقبال أكثر من 40 ألف زائر يوميا، ونقل الزوار من كبار السن وذوي الإعاقة بعربات الجولف وعربات التنقل والكراسي المتحركة حيث يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 7500 يوميا يتم نقلهم عبر ساحات المسجد النبوي، وخدمة الإرشاد المكاني لتوجيه الحجاج والزائرين التائهين.كما تحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم خدمات متكاملة سعيا منها لتطوير منظومتها بما يسهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الحجاج والزائرين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، في ظل توجيهات القيادة بتقديم جميع الخدمات للمسجد النبوي وزائريه.وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" نجاح خطتها لموسم الحج لتشغيل القطار بمحطاته التسع الواقعة في منى وعرفات ومزدلفة.وأكدت "سار" أن قطار المشاعر الذي بدأ بنقل الحجاج مساء يوم التروية حتى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق، قام في حركته الأولية بنقل ما يقارب 23 ألف شخص، وتمكن بعد ذلك من إنجاز الخطط الخاصة بتصعيد أكثر من 212 ألف حاج إلى مشعر عرفات في وقت قياسي، تلاه الانتهاء من نقل نحو 200 ألف حاج في أثناء نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة قبل الوقت المحدد بـ90 دقيقة، في حين بلغ عدد الحجاج الذين تمت إفاضتهم من مزدلفة إلى منى 248 ألف حاج، ليتجاوز عدد من نقلوا في أيام التشريق 666 ألف حاج من محطات (منى1 ومنى2 ومزدلفة3) وصولا إلى محطة منى3 (محطة الجمرات) ليسهم ذلك في سرعة وصول الحجاج إلى جسر الجمرات.