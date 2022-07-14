433.6 ألف منتسب لـ «هيئة المهندسين» في 4281 مكتبا وشركة .. 64.5 % أجانب

بلغ عدد المنتسبين السارية عضويتهم لدى الهيئة السعودية للمهندسين 433616 منتسبا يعملون في نحو 4281 مكتبا وشركة هندسية.وشكل المهندسون نسبة تقدر بنحو 48.3 في المائة، وبلغ عددهم 209293 مهندسا، فيما يقدر عدد الفنيين المنسبين للهيئة 180628 فنيا، و36330 إخصائيا، وشكل الطلاب والمهتمون العدد الباقي من المنتسبين.وبحسب إحصائية حديثة اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن المنتسبين الأجانب استحوذوا على النسبة الكبرى بنحو 64.5 في المائة، فيما يقدر نسبة السعوديين المسجلين 35.5 في المائة.واستحوذ الذكور على النسبة الأعلى للمنتسبين في الهيئة بنحو 97.09 في المائة، مقابل 2.91 في المائة للإناث.وجاءت خمس جنسيات كأعلى عدد في المنتسبين للهيئة، حيث حضرت الجنسية السعودية في المرتبة الأولى بـ35.47 في المائة، تليها المصرية بـ21.46 في المائة، والجنسية الهندية بـ21.12 في المائة، ثم الجنسية الباكستانية بـ13.82 في المائة، ثم الجنسية الفلبينية بـ8.12 في المائة.وأضافت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة الربط الإلكتروني للفنيين والمهندسين الأجانب العاملين في قطاع الشركات والمكاتب الهندسية، بهدف رفع مستوى جودة خدمات إجراءات التسجيل والتصنيف المهني لديها نحو الإسهام في دعم الحلول التقنية لخدمات الهيئة المقدمة للمستفيدين من الجهات والأفراد.وتنفذ الهيئة حملات ميدانية تفتيشية، وبمشاركة عدد من الجهات المختصة على قطاع الشركات والمكاتب الهندسية، وذلك للتأكد من التزام المنشآت الهندسية نظام مزاولة المهن الهندسية واللائحه التنفيذية، إضافة إلى الأنظمة المتعلقة بالجهات المشاركة في الحملة.وتأتي الحملات ضمن برامج الهيئة الميدانية التفتيشية بهدف ضبط وتحسين أداء الأعمال المهنية في القطاع الهندسي.