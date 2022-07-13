الصين .. موجة حر شديدة تجتاح البلاد

سجلت شنغهاي درجات حرارة تعد من بين الأعلى في تاريخها أمس، في وقت ضغطت موجة الحر الشديدة في الصين على قطاعي الزراعة والطاقة ودفعت السلطات إلى إصدار سلسلة تحذيرات.وبحلول الساعة 14.30، وصلت الحرارة إلى 40.9 درجة مئوية في محطة للأرصاد الجوية وسط شنغهاي، وفق ما جاء على الموقع الإخباري الرسمي التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.وأفاد التقرير بأن الرقم "يعادل أعلى درجة حرارة جو سجلت على الإطلاق في المنطقة منذ بدأ تسجيل درجات الحرارة في 1873".وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يعملون في قطاع الصحة في شنغهاي وهم يجلسون أو يتمددون على ألواح ثلج للتخفيف من شدة الحر أثناء إجراء عمليات فحص واسعة النطاق للسيطرة على تفشي كوفيد.وخضعت المدينة التي تعد مركزا اقتصاديا لتدابير إغلاق صارمة للحد من انتشار الفيروس في وقت سابق هذا العام، إذ عزلت السلطات معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليونا في منازلهم لنحو شهرين.وصدرت تحذيرات من الحر في أنحاء شرق وجنوب الصين أمس، إذ أشارت السلطات إلى أن الحرارة قد تسجل 42 درجة مئوية في بعض المناطق.وتحدثت بعض المنصات الإعلامية عن حالات وفاة ناجمة عن الحر.كما حذرت السلطات من الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها قطاع الزراعة مشيرة إلى أن الحر "غير مؤات" لنمو محاصيل الأرز والذرة والقطن وغيرها.وبلغ استهلاك الطاقة مستويات قياسية في عدد من مناطق البلاد نظرا إلى اضطرار السكان والأعمال التجارية لزيادة استخدام المكيفات، بحسب "بلومبيرج".وفيما يعد الحر الشديد أمرا طبيعيا في الصين خلال الصيف، إلا أن درجات الحرارة هذا العام تعد أعلى من المعتاد.وحذرت السلطات ملايين السكان في سبع مقاطعات الشهر الماضي من قضاء الوقت في أماكن خارجية نظرا إلى اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، بينما بث الإعلام الرسمي تسجيلات مصورة تظهر طرقات تشققت بفعل الحرارة الشديدة.في الوقت ذاته، سجلت عدة مناطق جنوبية هطولا قياسيا للأمطار وفيضانات بعدما توقع مركز المناخ الوطني فيضانات "أسوأ نسبيا" و"أكثر شدة" من الأعوام السابقة.