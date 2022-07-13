النفط ينتعش بعد موجة بيع .. محللون: المخاطر الجيوسياسية وراء اضطرابات الأسعار

انتعشت أسعار النفط بعد موجة بيع متجاهلة بيانات المخزونات الأمريكية وقفزة التضخم، لكن مخاوف المستثمرين بقيت قائمة من تسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح التضخم في تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط.

وقال لـ"الاقتصادية"، محللون نفطيون إن العقود الآجلة للنفط ارتفعت بعد انخفاض سابق على خلفية ضعف التوقعات، لافتين إلى أن الخام انخفض 7 في المائة مع تفاقم النفور من المخاطرة وضعف التوقعات على المدى القريب بشكل كبير وسط تجدد قيود جائحة كورونا في الصين وضعف المعنويات في أوروبا.

وأكدوا أن السوق تشهد تأثيرات لمزيج من عدة عوامل أبرزها المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا وإمكانية وقف الإمدادات الروسية والتضخم والدولار القوي، وكلها عوامل تؤثر بقوة في مسار الأسعار.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور فيليب ديبيش، رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إن أسعار النفط انتعشت نسبيا، ولكن الضغوط الهبوطية ما زالت حاضرة بقوة في المشهد خاصة ما يتعلق بالمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في أوروبا وذلك في ضوء أن منطقة الاتحاد الأوروبي تدرس احتمال توقف تدفقات الغاز الروسي.

ونبه إلى أن القلق من صعوبات اقتصادية جمة في أوروبا يلقي بظلال قوية على السوق بسبب فجوة محتملة مطولة في إمدادات الغاز الروسي والآثار المترتبة على الركود الاقتصادي العالمي، ولا سيما أن الغاز الروسي يمثل نحو 10 في المائة من متطلبات الطاقة في المنطقة، وقد يتعين تقنين استهلاك الغاز.

أما جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا فيشير إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما يضغط بقوة على أسعار النفط الخام، وفق العلاقة العكسية بينهما، لافتا إلى أن الاقتصاد الدولي شهد اليورو وهو يحقق التكافؤ مع الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ 20 عاما، وهو ما يفسره المراقبون بانتشار حالة من ضعف الثقة بتوقعات النمو في أوروبا خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن أزمة التكدس في المطارات لها تأثير واسع أيضا في صناعة الطيران والاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث تؤدي الأزمة إلى الحد من قدرة شركات الطيران بشكل كبير على استيعاب أعداد الركاب، ولذا تتطلع شركات الطيران إلى تخفيض المقاعد بنسبة تزيد على 20 في المائة وبخاصة في بريطانيا.

ومن جانبه، يرى، أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة أن التقلبات السعرية تتوالى على سوق النفط، ولكن ورغم غياب الاستقرار وحالة عدم اليقين السائدة يعتقد القطاع الأكبر من المحللين أن الأساسيات في سوق النفط الخام مطمئنة ولا تزال صعودية، وأن الاضطرابات الحالية تعود إلى المخاطر الجيوسياسية في الأساس.

ونوه إلى أن البيانات الدولية للنفط تشير إلى أن خام برنت في منطقة ذروة البيع في الوقت الحالي، بينما نجد أن أساسيات السوق الواقعية لا تبرر حجم البيع، الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن الجميع على قناعة بأن سوق النفط الخام لا تزال ضيقة وأن التوقعات تؤكد أن هذا الضيق في المعروض النفطي العالمي سيستمر في الفترة المقبلة بشكل واضح ومؤثر في أسعار البيع.

ويضيف، أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات أن مخاوف الركود حاليا هي المحرك الأكبر لانخفاض أسعار النفط الخام على الرغم من استمرار قوة الطلب الداعمة للأسعار، مشيرا إلى أن خام برنت خسر أكثر من 20 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 25 دولارا للبرميل في الشهر نفسه.

ولفت إلى تضاعف التوقعات بحدوث ركود اقتصادي واسع وتحديدا في الولايات المتحدة، وهو ما كشفت عنه شركة "تي دي سيكوريتيز" لخدمات مالية والوساطة الدولية، التي أبرزت احتمالات سقوط الولايات المتحدة في الركود بحلول بداية 2023 بنسبة تزيد على 50 في المائة.

وأوضحت أن ثلاثة عوامل من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الانخفاض، وهي أسعار البنزين والسياسة المتشددة، التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لترويض التضخم وتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، متعافية من موجة البيع المكثف أمس الأول، وذلك على الرغم من زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، وبعد أن عززت أرقام التضخم القوية في الولايات المتحدة موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي كي يرفع سعر الفائدة بدرجة كبيرة مجددا.

وارتفع خام برنت 1.43 دولار إلى 100.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.87 دولار إلى 97.69 دولار للبرميل.

وباع المستثمرون عقود النفط الآجلة وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على النفط، وتراجعت الأسعار بأكثر من 7 في المائة الثلاثاء وسط تعاملات متقلبة ليغلق دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل).

هذا ويسعر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأمريكية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب، وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من تموز (يوليو). وزادت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي الثلاثاء.