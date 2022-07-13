طفلة سعودية تحقق لقب أصغر كاتبة سلسلة كتب في العالم

أبحرت الطفلة السعودية ريتاج الحازمي ذات الـ 14عاماً في بحر الكتابة وتأليف الروايات منذ نعومة أظفارها، متميزة بين أبناء جيلها الواعدين بالموهبة الذين أولت المملكة العربية السعودية جل اهتمامها في بناء تلك الثروات البشرية من الأطفال واستثمارها لكي يقودوا قاطرة التطور التقدم المنشود لبلادهم.

وبدأت الحازمي في كتابة القصص القصيرة ويومياتها في السادسة من عمرها ونشرت أول رواية لها باللغة الإنجليزية عندما بلغت العاشرة من عمرها التي كانت بعنوان كنز البحر المفقود( reasure of the Lost Sea) في عام 2019، كما نُشر لها في العام ذاته رواية بعنوان بوابة العالم الخفي (Portal of the Hidden World) بالإضافة إلى روايتها الثالثة التي نشرتها في عام 2021 بعنوان ما وراء عالم المستقبل (Beyond the Future World) وأنهت مؤخراً رواية جديدة وتستعد لنشرها بعنوان العبور إلى المجهول (The Passage To the Unknown).

وحصلت ريتاج على لقب أصغر كاتبة سلسلة كتب في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من العام 2020 وحتى الآن.