أستراليا تحقق مع متاجر استخدمت تقنيات بصمات الوجه على الزبائن

أطلق مكتب مفوض المعلومات الأسترالي تحقيقا في شأن شركتي "بونينجز" و"كي مارت" أحد عمالقة البيع بالتجزئة في البلاد بعد استخدامهما تقنية "بصمات الوجه" على الزبائن.

وقالت أنجيليني فالك، من مكتب مفوض المعلومات إنهم فتحوا تحقيقا لتحديد ما إذا كان تجار التجزئة قد انتهكوا قوانين الخصوصية، مضيفة أن شركات لا يمكنهم جمع المعلومات الحيوية الحساسة إلا إذا كانت ضرورية بشكل معقول لعملياتهم ولديها موافقة واضحة.

وأوضحت فولك بحسب "بي بي سي" "في حين أن ردع السرقة وإيجاد بيئة آمنة يعدان هدفين مهمين، فإن استخدام تقنيات عالية التأثير في المتاجر ينطوي عليها مخاطر كبيرة وخاصة عندما تتعلق بالخصوصية".

وبين مكتب مفوض المعلومات أنه يجري أيضا استفسارات بشأن شركة أخرى للبيع بالتجزئة، وهي شركة جود جايز، التي سبق لها وأن استخدمت تقنية بصمات الوجه.

من جانبها قالت مجموعة تشويس للدفاع عن المستهلك إن هذه التكنولوجيا غير أخلاقية، ويتم استخدامها دون موافقة الزبائن، بينما دافع كل من تجار التجزئة عن استخدامها كإجراء لمكافحة السرقة والسلامة.