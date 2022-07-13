أفغانستان وباكستان الأسوأ على مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022

أظهرت أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم أن دولتي أفغانستان وباكستان جاءتا في أسفل مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2022، مما يبرز قلة الفرص للنساء في الدولتين.

وجاءت أفغانستان، في المرتبة الأخيرة بين الدول الـ146 بالمؤشر الذي يقيس المشاركة الاقتصادية والتحصيل العلمي والصحة.

وحلت باكستان، التي تعاني من سجل سيئ أيضا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، في المرتبة الـ.145 وتنضم إيران لأفغانستان وباكستان في قائمة الدول الخمس الأسوأ، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد.

وجاء في صدارة القائمة آيسلندا وفنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد.وتفاقمت الفجوة بين الجنسين بسبب جائحة كورونا منذ عام 2020 والمخاوف بشأن الركود بحسب "الألمانية".

وبالمعدل الحالي، قد يستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين 132 عاما، مقارنة بـ 100 عام في 2020 .