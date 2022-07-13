"جوجل" تقلص عمليات التوظيف لمواجهة النكسات الاقتصادية

قال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، للموظفين، إن "جوجل" ستقلص عمليات التوظيف خلال بقية العام الجاري بسبب النكسات الاقتصادية التي يواجهها العالم.

وكتب بيتشاي في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أن "جوجل" ستعمل على إبطاء وتيرة التوظيف لبقية العام، وستركز الشركة على التوظيف في مجال الهندسة والتقنية وغيرها من الأدوار الحاسمة.

وبحسب "فوكس نيوز" تراجعت أسهم ألفابت 21 في المائة حتى الآن في 2022 وأخطأت الشركة تقديرات المحللين للربع الأول، كما حذرت روث بورات المديرة المالية من أن عملاق التكنولوجيا قد يتجه نحو تصحيح في وقت قريب.

وبين بيتشاي: "مثل كل الشركات، لسنا محصنين ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة، ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر ريادة في العمل بشكل أكثر إلحاحا، وتركيزا أكثر حدة خلال هذه الفترة".

"جوجل" هي أحدث شركة تقنية تعمل على تقليص التوظيف أو خفض عدد الموظفين من كشوف المرتبات، حيث أعلنت مايكروسوفت خلال هذا الأسبوع خفضا بسيطا في عدد الوظائف، كما كشفت "تسلا" أخيرا أنها ستقلل عدد موظفيها 10 في المائة.