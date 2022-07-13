تاسي يرتفع 100 نقطة ويتداول فوق مستوى 11500 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم بنحو 1 في المائة، والتي تعادل 100 نقطة تقريباً، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 11500 نقطة.

و قاد ارتفاع السوق، قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم قطاع الاتصالات، بينما حد قطاع الطاقة من ارتفاع السوق خلال مطلع التعاملات.

وصعد سهم البنك الأهلي السعودي 2.2 في المائة، فيما كسب مصرف الراجحي وبنك الرياض بواقع 0.7 و2 في المائة.

بينما تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 1.5 في المائة

وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس مع تزايد المخاوف حيال الركود الاقتصادي، إذ هبط خام برنت بأكثر من 6.5 في المائة ،قبل أن يرتد اليوم بنحو 1 في المائة.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 146 شركة، بينما تراجعت أسهم 54 شركة.