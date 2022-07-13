ارتفاع الأسهم اليابانية مع صعود أسهم الرقائق وشركات الطيران

ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية اليوم مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بصنع الرقائق وشركات الطيران لكن حد من المكاسب تراجع أسهم الطاقة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.54 % عند 26478.77 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.77 % في الجلسة السابقة في أسوأ أداء يومي خلال شهر. وارتفعت أسعار 147 سهما في حين هبطت أسعار 69 من 225 سهما مدرجة على المؤشر بحسب رويترز.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 % إلى 1888.85 نقطة معوضا بعض خسائره التي بلغت 1.64 % في الجلسة السابقة. لكن المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظلت قائمة وسط حالة من الغموض بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتجدد مكافحة الصين لانتشار كوفيد-19. وانصب اهتمام السوق على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين المنتظر صدورها اليوم.

