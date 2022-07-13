النفط يرتفع وسط ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل ، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5 % إلى 99.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.5 % ، إلى 95.27 دولار.

ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7 % أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة بحسب رويترز.

وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي أيضا إلى تقويض أسعار النفط.

