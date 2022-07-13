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الطاقة- النفط

النفط يرتفع وسط ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكية

النفط يرتفع وسط ترقب السوق لبيانات التضخم الأمريكية

الاقتصادية من الرياض

 ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل ، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5 % إلى 99.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.5 % ، إلى 95.27 دولار.
ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7 % أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة بحسب رويترز.
وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي أيضا إلى تقويض أسعار النفط.
 

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