ألمانيا تسجل تباطؤا في معدل التضخم ..بلغ 7.6 % في يونيو

رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سجلت ألمانيا تباطؤا في معدل التضخم خلال يونيو الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم مؤكدا تقديرات أولية سابقة أن معدل التضخم ارتفع في ذلك الشهر إلى 7.6 % على أساس سنوي، بعد أن سجل 7.9 % في مايو الماضي.

وتراجعت الزيادة في أسعار المستهلك في يونيو الماضي بسبب التخفيضات المطبقة على أسعار الوقود وتذاكر النقل العام منذ بداية ذلك الشهر. وتسعى الحكومة الألمانية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال هذه الإجراءات التي قررت تطبيقها على مدار ثلاثة أشهر فقط بحسب الألمانية .

وبحسب البيانات، لا يمكن تحديد تأثير التخفيضات التي طبقت على الوقود بدقة بسبب تقلب أسعار النفط الخام. وبوجه عام زادت أسعار الطاقة بنسبة 28% في يونيو على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المحروقات على أساس سنوي بنسبة 33.2 % ، مقابل 41% في مايو الماضي. كما ارتفعت تكلفة زيت التدفئة الخفيف بنسبة 108.5 %، والغاز الطبيعي بنسبة 60.7 %، والكهرباء بنسبة 22% على أساس سنوي.