الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم ، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات عن موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 % إلى 1722.00 دولار.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول "يجلس المتعاملون على حافة مقاعدهم مترقبين صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي"، ولن يقوم المستثمرون في العملات والذهب بأي تحركات على الأرجح إلا عند الحاجة فقط بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران المنتظر صدوره عن وزارة العمل الأمريكية في وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي، بمعدل 1.1 % و 8.8 % على الترتيب.

ويمكن لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين توحيد توقعات المستثمرين برفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر سعيا لكبح جماح التضخم.

