ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع .. و"الحج" تعلن اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود

وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان، ومنظومة خدمية متكاملة، أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الوداع أمس، رابع أيام عيد الأضحى، وثالث أيام التشريق.وأعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضمن منظومة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للتنقل بين المدن والمغادرة بكل يسر وطمأنينة.وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء المناسك، وتسهيل إجراءات مغادرتهم في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.وأكدت الجوازات أنها سخرت جميع إمكاناتها لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج بكل يسر وسهولة.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية أن جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج تمكنت من تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لاستقبال مليون حاج بدقة عالية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة.وقال وزير الداخلية، في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إنه تم تنفيذ الخطط الأمنية، والصحية والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، باحترافية عالية من قبل رجال الأمن وبمشاركة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى، وفق تنظيم دقيق والتزام صارم بالاشتراطات التي حددتها توجيهات القيادة، وكانت الحالة الأمنية والصحية مستقرة ولـم يشهد حج هـذا العام ما يعكر صفو أمن وسكينة الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.من جانبه، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إن نجاح موسم الحج لهذا العام، يعود إلى الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفرته من ممكنات مادية وبشرية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.‏وأوضح الربيعة أن الشراكة الفاعلة مع جميع الجهات، الأمنية والصحية والمدنية، أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، مشيدا بجهود العاملين والمتطوعين من أبناء المملكة والمقيمين فيها خلال موسم الحج، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل منظومة متكاملة تتميز بالتشارك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في منظومة الحج والعمرة.