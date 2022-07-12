منظمة الصحة: كوفيد-19 لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن كوفيد -19 لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية بعد نحو عامين ونصف العام من الإعلان عن اكتشافه لأول مرة.

وقالت لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، في بيان إن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئا.

وجاء في البيان أن الحالات التي أُبلغت بها منظمة الصحة العالمية ارتفعت 30 بالمئة في الأسبوعين الماضيين، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لأول مرة عن أعلى مستوى من التأهب، والمعروف باسم طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، لكوفيد-19 في 30 يناير 2020.