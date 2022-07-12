الأسهم الأوروبية تتراجع مع تنامي المخاوف من ركود اقتصادي

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي اليوم متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وشمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة. وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق على انخفاض 0.5 % أمس بحسب رويترز.

وهبط قطاع التعدين 1.2 % بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودا لاحتواء انتشار فيروس كورونا فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1 % بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو (8.05 مليار دولار) لتأميم الشركة بشكل كامل.