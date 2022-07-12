النفط يتراجع بعد تأثر توقعات الطلب على الوقود بقيود كورونا في الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر أيلول 1.81 دولار، أي 1.7 % ، إلى 105.29 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في عقود أغسطس آب 1.95 سنتا، أي 1.9 % ، إلى 102.14 دولار للبرميل.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار بحسب رويترز.

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

