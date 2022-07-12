الأسهم اليابانية تنخفض بفعل مخاوف ركود بعد زيادة إصابات كورونا

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم مع ارتفاع الإصابات المحلية بكوفيد-19 مما أثار مخاوف من حدوث ركود وأدى إلى عمليات بيع في الصباح. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.77 % عند 26336.66 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.99 % في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 % .

وكانت الأسهم اليابانية قد ارتفعت ، متفوقة بذلك على بقية المنطقة، بعد أن حقق الائتلاف الحاكم في اليابان نتيجة قوية في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى بالبرلمان، في بداية الأسبوع بحسب رويترز.

وانخفض نيكي 2.68 % عن أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 27062.17 نقطة كما تراجع بواقع 0.68 % عن إغلاق يوم الجمعة، عندما اهتزت الأسواق بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وقال متعامل من شركة تداول أوراق مالية محلية "الانتشار المتزايد لكوفيد-19 عزز المخاوف من حدوث ركود عالمي.

"في ظل هذا الوضع، ستتراجع حتما الأسهم اليابانية الحساسة اقتصاديا إلى حد كبير".

