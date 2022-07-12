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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم اليابانية تنخفض بفعل مخاوف ركود بعد زيادة إصابات كورونا

الأسهم اليابانية تنخفض بفعل مخاوف ركود بعد زيادة إصابات كورونا

الاقتصادية من الرياض

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم مع ارتفاع الإصابات المحلية بكوفيد-19 مما أثار مخاوف من حدوث ركود وأدى إلى عمليات بيع في الصباح. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.77 % عند 26336.66 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 1.99 % في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64 % .

 

وكانت الأسهم اليابانية قد ارتفعت ، متفوقة بذلك على بقية المنطقة، بعد أن حقق الائتلاف الحاكم في اليابان نتيجة قوية في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى بالبرلمان، في بداية الأسبوع بحسب رويترز.
وانخفض نيكي 2.68 % عن أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 27062.17 نقطة كما تراجع بواقع 0.68 % عن إغلاق يوم الجمعة، عندما اهتزت الأسواق بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. وقال متعامل من شركة تداول أوراق مالية محلية "الانتشار المتزايد لكوفيد-19 عزز المخاوف من حدوث ركود عالمي.
"في ظل هذا الوضع، ستتراجع حتما الأسهم اليابانية الحساسة اقتصاديا إلى حد كبير".
 

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